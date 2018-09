Dette de l'Etat aux Etablissements privés: Mary Teuw Niane annonce le paiement de 3 milliards de F Cfa

Bonne nouvelle pour les établissements privés d'enseignement supérieur. L’Etat est en fin prêt pour payer sa dette dans les prochains jours. L’annonce a été faite par le ministre de l’Enseignement supérieur Mary Teuw Niane qui informe qu’une enveloppe de 3 milliards de F Cfa a été déboursée par le ministère de l'Économie et des Finances.



«Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers une Loi de finances rectificatives (Lfr), a mis à notre disposition trois (3) milliards de F Cfa », a annoncé son collègue de l’Enseignement supérieur qui souligne que : « les trois (3) organisations de ces écoles ont été réunies pour s’accorder sur la répartition de cette somme ».



Mary Teuw Niane d’informer lors d’un séminaire à Mbour qu’ : «après cet accord, le ministère de l’enseignement supérieur a fait toutes les décisions et aujourd’hui elles sont au niveau du trésor et j’espère que très rapidement le paiement va être fait».



Il tient par ailleurs, à rassurer les nouveaux bacheliers qu’ils seront tous orientés la fin du mois d’octobre.