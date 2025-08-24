Réseau social
Dette publique : Guy Marius Sagna accuse le FMI d'être de mèche avec Macky Sall
« Le peuple sénégalais ne paiera pas la dette de Macky et du FMI », a affirmé le député Guy Marius Sagna. Dans une déclaration faite sur sa page Facebook ce dimanche, il accuse : « Macky et son régime ont menti au peuple sénégalais sur la dette ».
 
Selon lui, le « FMI le savait », mais a décidé de « protéger Macky, a menti et continue de mentir au peuple sénégalais pour ne pas faciliter les choses aux patriotes et au peuple sénégalais qui voulaient le changement ».
 
« Le peuple sénégalais ne paiera pas les pots cassés par les mensonges et les manipulations de Macky et du FMI. Dette illégitime ! Dette odieuse ! Nous refusons de payer », a-t-il déclaré.
Dimanche 24 Août 2025 - 20:51


