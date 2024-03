Deux Sénégalais retrouvés mort à la frontière entre les USA et le Canada

Deux sénégalais ont perdu la vie mardi aux Etats unis près des frontières canadiennes. Pour l'heure, les raisons de leurs décès restent méconnues. Par ailleurs, selon le quotidien Les Echos, ces jeunes migrants tentaient de rejoindre le Canada. Mamadou Dramé, président de l’association des Sénégalais d’Amérique, qui dit avoir été alerté par la police, a affirmé que Ndongo S. et Abdoulaye N. Tous deux âgés de 26 ans ont été trouvés dans les bois à Mooers, une petite localité de l’Etat de New York située à quelques kilomètres de la frontière canadienne.



A l’en croire, les policiers lui ont indiqué que leur mort était récente et ils ont pu les identifier grâce à leurs cartes d'identités trouvées sur eux. Le président de l’association des sénégalais d’Amérique a fait savoir qu’un proche des défunts a indiqué que les victimes sont originaires du village de Niague et seraient de la même famille. Il a également confié que les corps sont à l’hôpital pour autopsie et les recherches se poursuivent. Toutefois selon toujours M. Dramé, une troisième personne est portée disparue.