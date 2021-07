Deux nominations au Conseil des ministres de ce mercredi

Le Président de la République, Macky Sall, a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 14 juillet 2021 au Palais de la République.



Au titre des mesures individuelle, le Président de la République a pris les décisions suivantes:



Monsieur Babacar SAMB, Inspecteur de l’Enseignement élémentaire, matricule de solde n° 600.610/A, est nommé Inspecteur des Daaras au Ministère de l’Education nationale.



Madame Yaye Fatou Diagne, Psychologue, est nommée Coordonnateur national du Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés (PROMOGEM) au Ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises.