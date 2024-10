Deux personnes nommées mercredi au même poste : le rectificatif du gouvernement

Deux (02) personnes ont été nommées au même poste hier mercredi. Dans le communiqué du Conseil des ministres, l'on peut lire que : " Monsieur Bécaye Diop, titulaire d'Un MBA en Mangement, es nommé directeur général de l'agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) au Ministère des Pêches, des Infrastructures et portuaires, en remplacement de Monsieur Massamba Achille Edouard Guèye".



Juste après, l'on annonce que "Madame Mbeugué Gaye, Biologiste, est nommée Directeur général de l'Agence nationale des Affaires maritimes "Anam" au Ministère des Pêches..".



Quelques heures après, le gouvernement a sorti un communiqué rectificatif. La note précise que : "Bécaye DIOP, titulaire d'un MBA en Management, est nommé Directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM) au Ministère des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, en remplacement de Monsieur Massamba Achille Edouard GUEYE".



Concernant Mme. Mbeugué GAYE, informe la même source, elle "est nommée Directeur de la Pêche continentale au Ministère des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, en remplacement".