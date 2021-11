Deuxième Éliminatoires Mondial 2022: le Sénégal termine par une victoire contre le Congo (2-0)

Le Sénégal termine ce deuxième tour des Éliminatoires du Mondial 2022 par une victoire assez facile à Thiès face au Congo (2-0). Un doublé de Ismaila Sarr en première mi-temps a très tôt tué tout suspense possible dans ce match sans réel enjeu, si ce n’était de préserver un parcours sans défaite dans cette phase de groupe.



Aliou Cissé et ses joueurs vont connaître leur adversaire pour les barrages en décembre après le tirage au sort. Le Sénégal a enregistré 5 victoires et un match nul lors de cette avant-dernière phase des éliminatoires.