Deuxième étoile du Sénégal : Iliman Ndiaye et Gana Gueye répondent à la CAF avec une célébration symbolique

Après le superbe but inscrit par Iliman Ndiaye face à Chelsea ce samedi, lors de la 31e journée de Premier League, l’attaquant des « Lions » a adressé un message symbolique à la Confédération africaine de football (CAF) à travers sa célébration.



Après son but, Iliman Ndiaye a célébré avec son coéquipier d'Everton Idrissa Gana Gueye. Les deux joueurs ont chacun levé deux doigts, un geste interprété comme un symbole de la deuxième étoile de l’équipe du Sénégal, remportée lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 disputée au Maroc.



Cette célébration intervient dans un contexte de polémique autour de cette compétition. Deux mois après la finale, le jury d’appel de la CAF a décidé de retirer le titre au Sénégal pour l’attribuer au Maroc.



Dans un communiqué, l’instance a indiqué avoir déclaré le Sénégal forfait lors de la finale, pourtant remportée 1-0 après prolongation par les « Lions » de la Teranga. Le résultat a finalement été homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc.



De son côté, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a dénoncé « une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain ». L’instance dirigeante du football sénégalais a également annoncé son intention de saisir le Tribunal arbitral du sport, basé à Lausanne en Suisse, afin de contester cette décision dans les plus brefs délais.