Devant les députés sénégalais, le Président cap-verdien a insisté sur la paix et la stabilité de la sous-région

Dans son allocution devant l'Assemblée nationale jeudi après-midi, le Président cap-verdien, Carlos Almeida De Fonséca a magnifié les relations entre le Sénégal et son pays et l'amitié entre les peuples. Il a évoqué plusieurs questions comme la paix et la stabilité, la situation dans la sous-région, la question du développement économique, l’adéquation des politiques publiques, entre autre.



Le Président Fonseca à indiqué que « la paix et la stabilité qui sont indispensables doivent être préservées ». Croyant fermement que le Sénégal et le Cap-Vert peuvent apporter une contribution décisive à leur protection, et à leur promotion dans notre sous-région, le Président du Cap-Vert a saisi cette occasion pour exprimer sa plus profonde satisfaction face à l’accord conclu par les partis en Guinée-Bissau, dans le cadre de la CEDEAO. Ce, dit-il, « pour souligner le rôle très important que le Président Macky Sall et le Sénégal ont joué dans le processus ».



Au niveau bilatéral, toujours dans le cadre de la CEDEAO et la communauté de langue portugaise, il déclare : « Nous, au niveau du Cap-Vert, nous avons cherché à apporter notre modeste contribution compte tenu de la vieille histoire qui nous unit à la Guinée-Bissau. Je demande à soutenir la mise en œuvre et la consolidation des attentes établies. Nous sommes fermement convaincus que nos frères guinéens vont saisir cette grande opportunité avec enthousiasme pour résoudre définitivement ce conflit ».



Poursuivant son discours, il ajoute : « la préservation de la paix et de la sécurité, la lutte contre la criminalité qui sévit à l’échelle transnationale, sont conçus pour assurer le bien-être de nos populations. Au fond, le niveau d’exercice technique de droit, qui permet de garantir l’accès des personnes aux conditions de vie, avec un minimum de dignité, sont les véritables indicateurs, le personnage des titulaires, de position politique et l’adéquation des politiques publiques promues par l’Etat au besoin des intérêts des citoyens ».



Il a également parlé de la question du développement économique inclusif. Pour lui, « le développement économique inclusif est très important et décisif. Il est nécessaire de créer et de distribuer avec équité, les biens et les services dont les gens ont besoin. C’est la voie à suivre pour les voies socioculturelles ».



Toutefois, il a réitéré son engagement à renforcer les relations avec le Sénégal : « Notre décision et de renforcer les relations économiques et commerciales avec le Sénégal. S’inscrire dans cette perspective, vaste, relationnelle et culturelle, qui vise à maximiser les relations humaines, historiques et étroites avec notre voisin le plus proche d’où en suivant le chemin inverse des Cap-Verdiens, arrivent des milliers de Sénégalais », a confirmé le chef d’Etat du Cap-Vert.