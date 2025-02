Développement de l’élevage : les ambitions de Mabouba Diagne pour le ranch de Dolly

En visite au ranch de Dolly Djibo Leyti Kâ hier, vendredi, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, a réaffirmé sa volonté de développer la culture fourragère et d’améliorer la gestion du site en définissant un statut clair pour assurer son développement durable.



Lors de sa tournée, il a échangé avec les populations locales, recueillant leurs préoccupations sur des sujets majeurs tels que le vol de bétail, l’accès à l’eau, la sécurité, les feux de brousse et l’emploi des jeunes.



S’étendant sur 87 500 hectares, le ranch dispose d’infrastructures modernes, dont un réseau hydraulique réalisé par le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC). Il comprend notamment un forage principal, un château d’eau de 1 000 m³ et un réseau de distribution de 116 km alimentant abreuvoirs et bornes-fontaines.



« J’ai l’intime conviction que les 87 500 ha de superficie du ranch avec un mur de clôture de 120 km et dispose de 14 portes, représente l’un des principaux corridors de transhumance avec 3 forages. Nous avons tout pour faire de Dolly un grand pôle agro-industriel », a déclaré Mabouba Diagne sur Radio Sénégal international (RSI).



Le ministre a annoncé la création de périmètres agricoles destinés aux cultures fourragères, qui seront exploitées par des jeunes et des femmes, permettant ainsi une production agricole continue toute l’année. « Nous allons y construire des abattoirs modernes, des laiteries et des usines de transformation du lait », a-t-il ajouté.



En outre, le ministre a confirmé la transformation du statut du ranch en une agence dédiée au développement de l’élevage.

« Ce sera une société parapublique à usage industrielle et commerciale qui aura son président de Conseil d’administration, une direction générale pour attirer des capitaux et des investissements publics et privés. Nous devons faire de Dolly un grand centre pour l’élevage qui va accompagner le pastoralisme », a confié M. Diagne.



Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, a également annoncé la signature d’un partenariat comportant un investissement de 700 millions de FCfa avec les jeunes du ranch de Dolly Djibo Leyti Kâ.