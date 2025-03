Développement territorial de Kolda : une nouvelle plateforme industrielle pour booster l'économie locale

Kolda franchit une nouvelle étape dans son développement économique et infrastructurel. La mairie vient de réceptionner une plateforme industrielle composée d'une scierie, d'une unité de pavage et d'une briqueterie. D'un coût total de 175 millions de francs CFA, ce projet ambitieux vise à répondre aux besoins des populations locales tout en soutenant les grands chantiers en cours.



Cette plateforme industrielle jouera un rôle clé dans l'approvisionnement des matériaux pour des projets majeurs tels que le centre délocalisé de l'Université Assane Seck, la modernisation de l'aéroport et la construction d'autres infrastructures essentielles. Son impact ne se limitera pas seulement à ces chantiers, mais bénéficiera aussi aux artisans locaux, notamment les menuisiers ébénistes, qui pourront désormais compter sur une production locale de bois transformé. Ces derniers saluent cette initiative qui, selon eux, constitue une véritable bouffée d'oxygène pour leur secteur d'activité.

Pour le maire de Kolda, cette infrastructure industrielle représente une avancée majeure dans la lutte contre le chômage au sein de la collectivité. En effet, elle devrait créer plusieurs emplois directs et indirects, dynamisant ainsi l'économie locale et améliorant les conditions de vie des habitants.



Avec cette nouvelle plateforme, Kolda se positionne comme un acteur stratégique dans la production de matériaux de construction, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des importations et renforçant son attractivité économique. Une initiative prometteuse qui marque un tournant dans le développement de la région.