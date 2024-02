Dialogue: Macky Sall se retrouve avec 2 candidats sur les 19 annoncés

Le Président Macky Sall s'est donné deux jours, lundi et mardi, pour trouver un consensus avec les forces vives de la Nation.



Il invite à ce "dialogue" à Diamniadio, ville nouvelle à une trentaine de kilomètres de la capitale Dakar, les 19 candidats retenus en janvier par le Conseil constitutionnel et ceux spoliés ainsi que les représentants de la société civile, des responsables religieux et coutumiers.



Mais sur les 19 candidats annoncés par le ministre de l'Intérieur, le chef de l'Etat s'est retrouvé avec deux candidats pour dialoguer. Il s'agit de son actuel premier ministre Amadou Ba et de son ancien premier ministre Mohammad Boun Abdallah Dionne.