Dialogue national : Bokk Gis Gis répond favorable favorablement à l’invitation de Diomaye

La Convergence Démocratique Bokk Gis Gis a confirmé sa participation au Dialogue national prévu ce mercredi 28 mai 2025. Dans un communiqué de presse publié ce 26 mai et signé par son secrétaire permanent Abdou Salam Basse, le mouvement politique indique qu’il répond favorablement à l’invitation du président de la République.



« Comme dans les précédentes éditions des tables de concertations politiques, la CONVERGENCE DÉMOCRATIQUE BOKK GIS GIS participera aux travaux du Dialogue national sur le système politique », a appris PressAfrik.



La formation politique dirigée par Pape Diop, qui prône une ligne de modération et de participation constructive au débat public, entend ainsi « contribuer aux discussions en cours autour des réformes institutionnelles et électorales. »