Dialogue national : Cheikh Guèye appelle à l’unité et au dépassement pour servir l’intérêt général

La cérémonie officielle d’ouverture du dialogue national s’est tenue ce mercredi 28 mai 2025 au Centre international de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Dans son discours inaugural, Cheikh Guèye, facilitateur du dialogue national, a lancé un appel au dépassement de soi et à l’unité nationale, soulignant que l’initiative vise à servir l’intérêt supérieur du peuple sénégalais.



« Ce dialogue appelle au dépassement de soi, à la lucidité, à l’écoute active et à la construction collective d’un nouveau pacte démocratique. Le processus n’appartient à aucun camp ni politique ni social ni institutionnel, il est l’affaire de tous : majorité, opposition, société civile, syndicat, jeunesse, femme, diaspora, confession religieuse, autorité traditionnelle, acteur culturel, média…», a déclaré Cheikh Guèye.



Plusieurs personnalités politiques, des leaders religieux et coutumiers ainsi que de membres de la société civile ont déjà pris place dans la salle Ovale du Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD) qui abrite la cérémonie.



Expression libre de toutes les voix



Le facilitateur a précisé que le dialogue vise à « évaluer de manière lucide les forces et faiblesses de notre système politique, les convergences structurelles et les désaccords circonstanciels. Formuler des réformes structurantes et prospectives en faveur d’une démocratie plus participative et plus sincères et d’un Etat de droit plus robuste ».



En acceptant cette mission, Cheikh Guèye a assuré ne poursuivre qu’un seul agenda : celui du Sénégal. « Mon rôle sera de garantir avec l’appui des services étatiques, des modérateurs et les rapporteurs d’un cadre de confiance sécurisé, inclusif et respectueux propice à l’expression libre de toutes les voix dans la dignité et sans crainte d’exclusion », a affirmé le Docteur en géographie.



Diagnostic fondé sur les faits



« Plusieurs principes fondamentaux guideront nos travaux, la transparence afin que chaque étape soit intelligible et accessible à tous y compris à nos concitoyens qui nous suivent avec espérance », a ajouté M. Guèye.



Il a insisté sur les principes qui guideront les échanges : transparence, inclusion et objectivité. « L’objectivité est que pour que notre diagnostic soit fondé sur les faits et non sur les postures, car nous sommes ici non en tant que spectateurs, mais comme acteurs du changement », a laissé entendre le facilitateur du dialogue national.