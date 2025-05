Dialogue national : Le facilitateur général présente les TDR à Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Niass et sollicite l'avis des guides religieux

Le facilitateur général du dialogue national sur le système politique sénégalais, Dr Cheikh Guèye, a présenté, hier, mardi, à Médina Baye (Kaolack, centre), les termes de référence provisoires (TDR) de ces concertations au khalife général de la Faydatou Tidjiania, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Niass.



« Il était important pour le désigné facilitateur que je suis, de rencontrer parmi les acteurs qui sont appelés à ce dialogue, nos chefs religieux. Et je commence par cette étape de Médina Baye, parce que Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Niass représente une personnalité fédératrice qui concourt à la paix dans les situations de crise aux niveaux national et international », a expliqué Dr Guèye.



Il estime qu’il était important de venir rencontrer le « guide religieux et lui parler du dialogue et de l’esprit qui sous-tend le dialogue, des enjeux qu’il porte. Mais également de lui présenter les termes de référence qui ont été distribués à tous les acteurs».



« Il s’agit pour nous, non seulement, de recueillir les prières des autorités religieuses, mais aussi, d’adopter une rupture, en leur demandant ce qu’elles pensent réellement de ce dialogue, de recueillir leurs orientations qu’elles pourraient donner à ce dialogue », a-t-il précisé.



Dr Cheikh Gueye a salué le rôle des autorités religieuses notamment les Khalife généraux dans la stabilité du pays. « Je vais multiplier au maximum possible ces types de rencontre avec les autorités religieuses notamment les Khalife généraux de ce pays. Comme on le sait, jouent un rôle très important dans la stabilisation du pays et dans son contrat social et le caractère stable de ce contrat », a dit le facilitateur général du dialogue national.



Pour rappel, les travaux du dialogue national sur le système politique sont prévus du 28 mai au 4 juin 2025.