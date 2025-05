Dialogue national : l’AFP dit oui, mais sous conditions

L’Alliance des Forces de Progrès (AFP) a annoncé sa participation au dialogue national convoqué par le président Bassirou Diomaye Faye le 28 mai, sous réserve que celui-ci soit « inclusif » et que ses « termes de référence puissent être amendés ». La décision a été prise ce jeudi 15 mai 2025, à l’issue d’une réunion de la Direction collégiale du parti, dirigée par le député-maire Mbaye Dione, nouveau Secrétaire général de l’AFP.



Pour l’AFP, il est impératif que le dialogue reflète une volonté sincère d’écoute et d’ouverture, dans un esprit républicain. Le parti précise qu’il y participera avec « l’exigence d’un débat inclusif et franc ».



La Direction collégiale a également profité de cette réunion pour faire le bilan du 3e Congrès ordinaire tenu le 26 avril dernier, au cours duquel Moustapha Niasse s’est retiré de la direction du parti. L’AFP a rendu hommage à son président fondateur pour « ses plus de cinquante années consacrées au Sénégal » et s’est engagée à poursuivre son œuvre dans « l’unité et la cohésion ».



Sur la situation nationale, le parti exprime de vives inquiétudes. Il dénonce « une série d’arrestations injustes et sélectives » ainsi qu’un « climat d’arbitraire » dans la reddition des comptes, pourtant perçue comme une exigence républicaine légitime. L’AFP déplore par ailleurs « la dégradation de l’économie nationale », les licenciements « massifs et abusifs » dans plusieurs secteurs, et les difficultés croissantes qui pèsent sur les ménages, notamment à l’approche de la Tabaski.



Pour les perspectives à venir, l’AFP prévoit d’organiser une tournée nationale sous la direction de Mbaye Dione, et d’intensifier les activités de son École de formation politique. L’objectif : remobiliser ses bases, approfondir la réflexion sur les enjeux politiques du moment et consolider son implantation à l’échelle nationale.