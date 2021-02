Dialogue national : la commission politique démarre les travaux pour le remplacement le Général Mamadou Niang

La commission politique du Dialogue national a entamé les travaux pour remplacer feu Général Mamadou Niang, décédé le 28 décembre 2020, qui était à la tête de la commission cellulaire.



Les manœuvres ont discrètement démarré et la réflexion sur le profil idéal est en cours, informe L’Observateur qui rapporte les faits.



Selon des confidences faites au journal, les parties prenantes au dialogue politique veulent que le Général Mamadou Niang soit remplacé par un membre de la commission cellulaire.



Dans cette commission, il y avait quatre (4) personnalités notamment le Général Mamadou Niang, le Professeur Babacar Kanté, par ailleurs, ancien vice-président du Conseil constitutionnel, le Professeur Aliou Sall, agrégé en Droit et Abdou Magib Ndiaye, membre de la Société civile.



Les cartes risquent de se jouer entre les professeurs Babacar Kanté et Aliou Sall, a-t-on soufflé à L’Observateur.