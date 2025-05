Dialogue politique: le Facilitateur en tournée auprès des guides religieux pour asseoir un consensus national

À quelques jours de l’ouverture du Dialogue national sur le système politique, prévue le 28 mai prochain, le Facilitateur général, Dr Cheikh Guèye, multiplie les consultations. Une mission de terrain qui l’a récemment conduit dans plusieurs foyers religieux du pays, à la rencontre de figures spirituelles majeures.



C’est à Thiès que le Facilitateur a entamé sa tournée, en rendant visite à Serigne Ahmadou Mounirou Ndieguène, khalife de la famille, avec qui il a échangé longuement sur les enjeux du dialogue. À Ndiassane, il a été accueilli par Serigne Khalifa Kounta, porte-parole de la famille Kounta, qui a salué cette démarche inclusive et encouragé "l’esprit d’ouverture" du président Bassirou Diomaye Faye à l’origine de l’initiative.



Étape suivante : Thiénaba, où le khalife général a appelé à une large participation, exhortant les acteurs politiques à assumer pleinement leurs responsabilités pour éviter, selon ses mots, que les guides religieux soient "contraints d’intervenir à tout bout de champ dans l’espace politique".



A Touba, le Facilitateur a été reçu par Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des mourides. Un entretien placé sous le signe du respect et de la solennité. Dr Cheikh Guèye a salué "le rôle du Khalife en tant que grand faiseur de paix", rappelant que sa bénédiction était une condition essentielle pour garantir un dialogue apaisé et inclusif.



Au cœur des échanges, les termes de référence du dialogue, les objectifs visés et l’organisation d’élections libres, transparentes et respectueuses des principes démocratiques. "Les guides religieux sont les garants de la cohésion sociale et de la paix", a déclaré le Facilitateur, insistant sur la nécessité de bâtir un consensus fort autour de règles du jeu politique équitables.