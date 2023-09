Dialogue social et promotion du travail décent dans les entreprises de presse : la Direction du travail capacite les acteurs des médias

La Direction générale du travail et de la sécurité́ sociale est en conclave de deux jours depuis hier, vendredi 1er septembre, avec des représentants des médias locaux. Cette rencontre vise à «renforcer les capacités des participants sur les notions de dialogue social et de négociation collective » mais aussi sur les mécanismes de prévention et de résolution des conflits de travail ».



Un atelier sur la promotion du dialogue social réunit depuis hier, vendredi 1er septembre, des représentants de responsables de médias locaux et des délégués ou représentants des sections du Syndicat national des professionnels de l’information et de la communication Sénégal (Synpics). Organisé par la Direction générale du travail et de la sécurité́ sociale, cette rencontre vise, selon Mbaye Diakhaté, inspecteur du travailleur en service à l’Inspection du travail de Dakar, à « renforcer les capacités des participants sur les notions de dialogue social et de négociation collective » mais aussi sur les mécanismes de prévention et de résolution des conflits de travail ». « Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan du dialogue social de la Direction générale du travail et de la sécurité́ sociale qui a élaboré une série de formations pour plusieurs secteurs ciblés. Le secteur de la presse a besoin d’être accompagné pour être un moteur du dialogue social et porteur de l’économie. L’Inspection de Dakar veut être un acteur de proximité, de conseiller et non de gendarme qui traque les employeurs. Nous voulons être aux côtés du moteur de l’économie ».



Invité à prendre la parole lors de la cérémonie d’ouverture de cette rencontre prévue sur deux jours (hier et aujourd’hui) à l’hôtel Palm Beach sise à la station bannière de Saly, dans le département de Mbour, Maguette Ndong, représentant Synpics a tenu à remercier les responsables de l’inspection du travail pour cette initiative. « C’est une belle initiative qui va permettre aux acteurs des médias d’avoir non seulement une connaissance de l’environnement législatif du travail mais aussi une maitrise du processus de négociation. Il est toujours bien de porter des revendications mais une bonne maitrise du processus des négociations, c’est encore mieux », a-t-il indiqué non sans déplorer la réticence de certains patrons de presse à appliquer la convention collective des médias. Prenant la parole à sa suite, le président de l’association des professionnels de la presse en ligne (Appel), Ibrahima Lissa Faye s’est lui aussi félicité de la tenue de cette rencontre qui permet aux représentants des employeurs et des travailleurs de se parler pour trouver ensemble des points de convergence.



« Nous vivons des temps très difficiles du fait du renchérissement de la vie. Il est donc important que travailleurs et patronat travaillent ensemble pour redorer le blason de la presse. C’est bien d’appliquer les dispositions de la convention mais, il faut parfois essayer de comprendre l’environnement économique des médias qui traverse des périodes très difficiles », a-t-il fait remarquer. Cette première journée de travail a été consacrée à la présentation du « Plan national de renforcement du dialogue social suivi d’une communication » sur les « Droits et obligations des parties au contrat de travail ». Pour le menue de cette deuxième et dernière journée, les acteurs seront sensibilisés sur la « place du délégué du personnel dans le dialogue social » et la « prévention et Gestion des conflits ».



NANDO CABRAL GOMIS