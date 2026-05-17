Ziguinchor : un appel à l’apaisement lancé à Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko

Prenant la parole, Chérif Bouna Samsidine Aïdara a estimé que le Sénégal traverse actuellement « des moments difficiles », plaidant pour une célébration nationale des valeurs de paix et de résilience.



« Nous assistons à des situations au sommet de l’État, une crise au sommet de l’État. Nos responsables doivent avoir le temps de travailler et de s’entendre entre eux », a-t-il déclaré.



L’intervenant a insisté sur la nécessité, pour les deux principales figures de l’exécutif, d’adopter une posture de résilience afin de préserver la stabilité du pays.



« Le président de la République doit être résilient. Le Premier ministre aussi doit être résilient. Ils doivent s’approprier les valeurs de la Journée internationale de la paix pour accompagner le Sénégal sur la meilleure des voies », a-t-il ajouté sur iRadio.



Selon Chérif Bouna Samsidine Aïdara, le climat actuel suscite des inquiétudes au sein de la population sénégalaise.



« Ce que nous vivons et ce que nous entendons dans la presse ne nous rassure pas. Les Sénégalais ont peur. Nous ne souhaitons pas que notre pays connaisse de telles situations au sommet de l’État », a-t-il affirmé.



Il a enfin lancé un appel direct au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko afin qu’ils privilégient le dialogue et l’apaisement dans l’intérêt du pays.

