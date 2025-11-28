Diamaguène Sicap Mbao : sept (7) individus interpellés dans une boulangerie clandestine pour production d’aliments impropres

Le Commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a démantelé, ce 26 novembre 2025, une boulangerie clandestine installée dans le secteur de Biafra, à la suite d’un renseignement opérationnel signalant une activité de production alimentaire dangereuse pour la santé publique.



L’opération a conduit à l’interpellation de sept individus pour « association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d’autrui, production et mise en vente d’aliments impropres à la consommation », ainsi que pour non-respect de la réglementation sur les activités de boulangerie et pâtisserie.



Selon les enquêteurs, un premier individu identifié comme le propriétaire des lieux a été appréhendé avant une perquisition menée en sa compagnie. Les policiers ont découvert un environnement d’insalubrité extrême : « deux fours locaux préchauffés au charbon, quinze sacs de farine stockés à proximité de déchets, des sacs de sel et de sucre ouverts, ainsi que soixante plateaux de pain recouverts de sacs inadaptés, en présence de mouches et autres insectes ».



Ils ont également trouvé « une machine pétrisseuse artisanale ne respectant aucune norme d’hygiène, quatre bidons d’eau utilisés pour la préparation du pain, et deux motos destinées à la livraison ». Les locaux, envahis d’odeurs nauséabondes, présentaient la présence de vers de terre et d’animaux domestiques, selon le rapport de police.



Le propriétaire a reconnu mener cette activité depuis plusieurs années sans aucune autorisation administrative. Ses six employés ont également été interpellés. Tout le matériel a été consigné pour être placé sous scellé et le site a été immédiatement fermé.



Les sept mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit.