Diamaguène Sicap Mbao : un homme arrêté pour vente illicite de viande

Un homme a été interpellé le 21 août 2025 par le commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao pour « maltraitance animale ayant entraîné la mort », « tentative de vente de viande impropre à la consommation » et « mise en danger de la vie d’autrui ». Selon la police, l’arrestation fait suite à une information signalant la présence d’un trafic de viande illicite dans une maison abandonnée du quartier Sam Sam 1.



« À leur arrivée, les agents ont découvert une charrette en train de décharger le corps d’une brebis », rapporte une source sécuritaire. À l’intérieur, une autre bête morte par étouffement et « à moitié dépecée » a été retrouvée, confirmant des pratiques illégales et contraires aux normes sanitaires.



Le suspect a d’abord tenté de justifier son acte en expliquant que « la viande était destinée à ses chiens ». Mais la fouille des lieux a révélé une autre réalité. « Dans un réfrigérateur en panne, plusieurs sachets de viande ont été découverts », précise la même source. Confronté aux preuves, l’homme a reconnu que la viande devait être vendue à ses clients, a appris PressAfrik.



Les autorités rappellent que « toute commercialisation de viande doit se conformer aux règles d’hygiène et de traçabilité », soulignant les risques graves de contamination alimentaire que peut engendrer une telle pratique.



Le mis en cause a été placé en garde à vue.