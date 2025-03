Diamaguène/Sicap Mbao.: un nouveau-né de sexe féminin retrouvé sans vie dans une maison en construction

Un drame a secoué le quartier de Diamaguène/Sicap Mbao. Le corps sans vie d’un nouveau-né de sexe féminin a été découvert, dimanche dernier vers 14h, dans une maison en construction.



Selon Les Échos qui donne l'information, c’est une jeune fille qui a fait la découverte macabre. Sous le choc, elle s’est précipitée au domicile de sa grand-mère, Nd. A. Kane, pour l’informer. Alertée, cette dernière a prévenu les autres membres de la famille, qui se sont rendus sur place avant de contacter la police.



Informé de la situation, l’officier de police judiciaire (OPJ) de la localité a immédiatement mobilisé une équipe. Une fois sur les lieux, les agents ont délimité le périmètre et procédé aux premières constatations. Les sapeurs-pompiers ont été appelés en renfort pour exhumer le corps, tandis que les services d’hygiène ont désinfecté les lieux.



Le corps du nourrisson a été acheminé à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour une autopsie qui devrait permettre d’établir les causes exactes du décès. En attendant, une enquête préliminaire a été ouverte par la police locale pour identifier et interpeller le ou les auteurs de ce crime.