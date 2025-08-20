Diamaguene Sicap Mbao : un présumé trafiquant de chanvre indien interpellé en flagrant délit

Les éléments du commissariat d’arrondissement de Diamaguène -Sicap Mbao, (dans la banlieue dakaroise), ont réussi à mettre la main sur un trafiquant de chanvre indien du nom de M. Barry.



Tout a commencé quand le Commissaire Cheikh Tidiane Diallo a été informé de la réception d’une importante quantité de l’herbe par un dealeur. Après vérification de l’information, les limiers se sont rendus au quartier dénommé Tableau Khadim où ils ont localisé le domicile du suspect. Interpellé en flagrant délit, M. Barry a été trouvé dans sa chambre en train de « tirer un joint de yamba ».



Selon Les Echos, dans sa parution de ce mercredi, les limiers ont procédé à la perquisition de la chambre du mis en cause et ils ont saisis « deux paquets de l’herbe pesant 850 grammes, deux sacs vides ayant servi à transporter la drogue, un couteau, une hache, une machette et une paire de ciseau ».



Au terme de sa garde à vue, le mis en cause a été déféré devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine (Dakar). Il est poursuivi pour « détention, usage et trafic de chanvre indien et détention d’arme blanche ».



Toujours selon le quotidien, la drogue et les armes blanches ont été mises sous scellé en guise de pièces à conviction.