Diamaguene en deuil : cinq de ses fils ont péri dans un accident ce vendredi sur l’autoroute Ila Touba

La commune de Diamaguene (banlieue dakaroise) est en deuil, cinq (5) de ses fils ont tragiquement perdu la vie dans un grave accident de la route sur l’autoroute Ila Touba, ce vendredi entre Bambey et Khombole.



Selon une source de PressAfrik, une collision entre une voiture de type 4x4 en provenance de Touba et qui roulait à vive allure est entrée en collision avec une autre en provenance de Dakar. Et c’est dans cette voiture que se trouvaient les jeunes de Diamaguene qui n’ont pas survécu au choc mortel.

Ces jeunes de Diamaguene, selon notre source accompagnaient un des leurs décédés et qui devait être inhumé à Touba.

Mais hélas, le destin en a décidé autrement, ils ont tous perdu la vie dans cet accident sur le coup.



D'après nos informations, les victimes répondaient aux noms de :

Abba Dieng

Déranger Mbeur

Serigne Fallou FALL

Bass boy niang

Pape Ngom

Baron

Par ces lignes, la rédaction de Pressafrik présente ses condoléances aux familles éplorées.