Diameguéne Sicap Mbao : un multirécidiviste arrêté en flagrant délit de trafic de chanvre indien

Traqué depuis plusieurs jours par la brigade de recherches, M. Gaye, alias Ndoura, un multirécidiviste bien connu des services de police, a été arrêté à Diamaguène/Sicap Mbao. Il est accusé « de vol avec violence et de trafic de chanvre indien ». Selon Les Échos, tout est parti d’une plainte déposée le jeudi 24 juillet par un certain A. Ba, qui a dénoncé l’agression violente dont il a été victime. Le plaignant a donné une description détaillée de son agresseur et des biens subtilisés. Le commissaire Cheikh Tidiane Diallo a alors déclenché une enquête et lancé les recherches pour le retrouver.



Les enquêteurs sont rapidement parvenus à localiser Ndoura, qui errait dans les environs du domicile d’un lutteur réputé de la commune, à la recherche de nouvelles proies. Pris par surprise, il a tenté de résister avant d’être maîtrisé et menotté, indique le quotidien. Lors de la fouille, les policiers ont découvert sur lui un sachet contenant 18 cornets de chanvre indien et une somme de 12 000 francs CFA, soupçonnée de provenir de la vente de drogue. Mis devant ces preuves, le suspect a reconnu en être le propriétaire.



Il a été placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. La drogue et l’argent ont été saisis comme pièces à conviction.