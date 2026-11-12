Diamniadio abritera bientôt un nouveau pôle social catholique

Une délégation de l’Archidiocèse de Dakar s’est entretenue le onze novembre deux mille vingt-six avec la ministre de la Famille Marie Angélique Mame Selbé Diouf selon la page Facebook du Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités.



L’Abbé Paul Macodou Sène dirigeait ce groupe de travail venu présenter le projet d’un Centre de promotion sociale et de pastorale familiale selon la page Facebook du Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités. La structure accueillera et conseillera les couples ainsi que les personnes en difficulté selon la page Facebook du Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités. Le bâtiment prévoira des mesures contre les violences domestiques et consolidera les liens familiaux selon la page Facebook du Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités.



Le chantier débuté en juillet avance correctement grâce aux dons des fidèles selon la Commission.

Un événement festif de levée de fonds nommé « Nguel » aura lieu le vingt-sept novembre au Foyer Sainte-Marthe de Mbour selon la Commission.