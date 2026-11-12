El Hierro : trois embarcations parties du Sénégal débarquent ce jeudi 183 migrants, dont 23 mineurs

Au total, 183 migrants, dont 23 mineurs, sont arrivés jeudi au port de La Restinga, sur l'île d'El Hierro, à bord de trois embarcations en provenance du Sénégal après une traversée de six jours, rapporte l'agence de presse espagnole EFE.



D'après les services d'urgence et de secours cités par les médias espagnols, une première embarcation partie de Saint-Louis transportait 51 ressortissants sénégalais, incluant cinq femmes et cinq enfants.



Une deuxième pirogue transportant « 75 personnes, également de nationalité sénégalaise », est ensuite parvenu à destination, assisté par le navire de sauvetage Salvamar Acrux, précise l'agence EFE. Enfin, un troisième bateau escorté par le Salvamar Diphda a accosté avec « 57 personnes de nationalité sénégalaise et guinéenne », parmi lesquelles 54 hommes et trois mineurs partis de Dakar.



Selon la même source, l'intervention des secours a permis de prendre en charge deux passagers nécessitant une assistance médicale, notamment « un enfant présentant des symptômes d'hypothermie légère et de vertiges » ainsi qu'un homme « présentant une déformation à l'un de ses membres inférieurs ».



Au total, ces arrivées portent le bilan de cette vague de traversées à 183 personnes, composées de 147 hommes, 13 femmes et 23 enfants.