Dakar : deux individus, trahis par la vidéosurveillance, interpellés après un vol dans une structure sanitaire

A Dakar, le Commissariat d’arrondissement de la Médina a procédé, le 8 novembre 2026, à l’interpellation de deux individus pour «association de malfaiteurs et vol avec violence commis dans une structure sanitaire».



Selon un communiqué de la police publié ce jeudi, les mis en cause ont été «repérés et appréhendés dans la foule accompagnant un lutteur aux abords de l'Arène nationale». Ces deux individus sont aussi «réputés être les têtes de file des vols avec violences perpétrés dans le cadre des actions communément dénommées "SIMOLE"». Ils sont par ailleurs cités dans plusieurs affaires d'agressions et de vols commis entre Fass, la Gueule-Tapée et la Médina.



Leur fait le plus récent concerne l'implication de l'un d'eux dans le vol d'un téléphone portable au centre de santé Elizabeth-Diouf de la Gueule-Tapée, où il a «été formellement identifié» grâce aux caméras de surveillance.



Cette arrestation, intervenue le 8 novembre 2026 alors que les mis en cause se rendaient à l'Arène nationale, fait suite à de nombreuses dénonciations de la part des populations et des riverains excédés par ces agissements.



Conduits au poste, toujours selon la police, les suspects ont «reconnu avoir encadré et participé aux déplacements de ces groupes de jeunes». Ils ont été placés en garde à vue pour «association de malfaiteurs et vol avec violence commis dans une structure sanitaire».