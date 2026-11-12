Innovation agroalimentaire : la jeunesse ouest-africaine récompensée à Dakar en marge des JOJ 2026

Huit jeunes entrepreneurs du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Nigéria et du Sénégal ont été désignés lauréats de la finale régionale du concours NourishNext 2026, le 11 novembre dernier à Dakar, selon un communiqué officiel de la Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN). Organisée en marge des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, cette cérémonie a récompensé des innovations destinées à rendre les fruits et légumes plus accessibles et abordables en Afrique de l'Ouest.



Soutenu par la Direction du développement et de la coopération (DDC) suisse et la CEDEAO, ce défi a visé à réduire les pertes alimentaires massives et la malnutrition dans la région. Les huit gagnants, sélectionnés parmi plus de 1 100 candidats, ont chacun reçu une subvention d'amorçage de 5 000 dollars ainsi qu'un accompagnement sur mesure.



« Au Sénégal, notre ambition est claire : la nutrition doit être au cœur du développement, et non une simple conséquence de celui-ci », a déclaré le Dr Mbaye Sène, Secrétaire exécutif du Conseil national de développement de la nutrition (CNDN) du Sénégal, lors de la remise des prix. De son côté, l'Ambassadeur de Suisse, S.E.M. Pietro Mona, a souligné que « pour la Suisse, investir dans la jeunesse, c’est investir dans l’avenir de l’Afrique de l’Ouest ».



Parmi les solutions primées figuraient la transformation de surplus de tomates au Bénin par JHINES FACTORIES, la valorisation du fruit du cactus au Sénégal par Cactus Innovation, ou encore des plateformes numériques anti-gaspillage comme AfterMarket en Côte d'Ivoire et OKO LANQ au Sénégal. Les entreprises Qualipharm SAS, Yeleba Groupe, Nutraboom Nutrition et PÉPÉRÉMPÉ Ltd ont également été distinguées pour leurs produits nutritifs locaux.



Pour Mme Eve Muhoracyeye-Gossiaux, représentante régionale du Mouvement SUN, ces talents ont prouvé qu'une « meilleure nutrition peut aussi créer des emplois et réduire les pertes alimentaires ». Françoise Sayi, Directrice pays de GAIN Bénin, a quant à elle salué l'engagement des candidats, dont près de 40 % étaient des femmes, affirmant que « les jeunes d'Afrique de l'Ouest n'attendent pas de faire partie de l'avenir; ils le construisent déjà ». L'organisation GAIN a enfin réitéré son engagement, par la voix de son Directeur pays au Nigéria, le Dr Michael Ojo, à aider ces jeunes pousses à déployer leurs solutions à grande échelle.