Affaire d’homosexualité à Tambacounda : deux délégués médicaux condamnés à cinq et trois ans de prison ferme

C’est la Radio Futur Média (RFM) qui donne l’information, ce jeudi, dans son journal de 12 h. Tard dans la soirée du mercredi 11 novembre 2026, à Tambacounda, à environ 400 km au sud-est de Dakar, deux délégués médicaux ont été condamnés à cinq (05) et (03) ans d’emprisonnement ferme dans le cadre d’une affaire d’homosexualité, considérée comme un «acte contre nature» au Sénégal.



Un chauffeur, un commerçant et un opérateur économique ont chacun écopé de deux ans de prison ferme. Cette peine paraît moins sévère puisque lors de l'audience, le parquet avait requis de lourdes peines allant jusqu'à sept ans.



Pour rappel, l'affaire remonte au 24 septembre 2026. Les hommes du Commissaire Sarr de la police de Tambacounda ont surpris deux élèves de sexe masculin en plein acte intime dans les toilettes d’un lycée. L'exploitation rigoureuse des téléphones portables et des auditions menées par les enquêteurs ont ensuite permis de remonter la filière et d'identifier l'ensemble des complices et partenaires impliqués dans ce réseau «d’actes contre nature» à Tambacounda.



Les mis en cause, dans ce dossier, ont comparu entre autres pour «actes contre nature» et «transmission volontaire du VIH/Sida». Les juges n’ont pas suivi les réquisitions de la défense, qui avait soulevé des «exceptions de nullité de la procédure» et plaidé «la relaxe pure et simple» des personnes interpellées.