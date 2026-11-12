Migration irrégulière : 103 candidats interpellés à Fatick et à Thiès

Au Sénégal, la Gendarmerie nationale a mené deux opérations distinctes ayant permis l'interpellation de cent trois (103) candidats à l’émigration irrégulière, selon un communiqué publié ce jeudi 12 novembre.
Dans le détail, à Fatick, la brigade de proximité de Niodior, renforcée par un détachement de l'Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de Fatick, a interpellé 83 candidats dans la forêt de l'île de Moundé, le 11 novembre 2026.
À Thiès, par contre, la brigade de proximité de Malicounda a procédé à l'interpellation de vingt (20) autres candidats dans le village de Kokaye, dans la nuit du 9 au 10 novembre.
«Les investigations se poursuivent pour identifier les organisateurs et démanteler les réseaux impliqués», toujours selon la Gendarmerie.
Dans le détail, à Fatick, la brigade de proximité de Niodior, renforcée par un détachement de l'Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de Fatick, a interpellé 83 candidats dans la forêt de l'île de Moundé, le 11 novembre 2026.
À Thiès, par contre, la brigade de proximité de Malicounda a procédé à l'interpellation de vingt (20) autres candidats dans le village de Kokaye, dans la nuit du 9 au 10 novembre.
«Les investigations se poursuivent pour identifier les organisateurs et démanteler les réseaux impliqués», toujours selon la Gendarmerie.
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