Migration irrégulière : 26 individus interpellés à Ziguinchor

Au sud du Sénégal, les 9 et 10 novembre, la Section de Recherches de Ziguinchor, en coordination avec l’autorité judiciaire, a mené deux (02) opérations successives visant un réseau présumé de trafic de migrants par voie maritime.



Selon un communiqué de la Gendarmerie, ces interventions ont permis l’interpellation de 26 individus, dont des organisateurs, des convoyeurs présumés et des candidats à l’émigration irrégulière, ainsi que la découverte de trois (03) embarcations destinées à un projet de voyage vers l’Espagne.



Ces interpellations interviennent dans un contexte où, le vendredi 6 novembre 2026, le naufrage d'une pirogue de migrants surchargée au large de Lompoul, dans la région de Louga, a coûté la vie à au moins 43 personnes. Ce drame s'inscrit dans une vague de départs massifs et continus depuis les côtes sénégalaises, malgré l'interception d’environ 2.000 candidats à l'émigration irrégulière par les forces de sécurité en deux semaines.