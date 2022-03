Diamniadio : des enseignants de la formation professionnelle gazés par la gendarmerie

La matinée a été très chaude hier mercredi dans la sphère numéro 2 de Diamniadio. En effet les militants du Syndicat de l'enseignement professionnel et technique (Sept) venus de toutes les régions se sont donné rendez-vous à la sphère pour manifester contre la tutelle, le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion.



Selon Walf Quotidien, les syndicalistes qui accusent le ministre Dame Diop d'être la source de tous leurs malheurs, ont essuyé des coups de lacrymogènes et de matraques de la part des gendarmes, lourdement armés.



Après le message adressé à la presse, les enseignants qui ont voulu marcher vers le ministère de tutelle ont été bloqués par une horde de gendarmes, qui étaient venus très tôt occuper les lieux.