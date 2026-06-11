Diamniadio : la circulation sur l’autoroute à péage paralysée par un camion-citerne en feu

Un camion-citerne a pris feu ce jeudi matin à hauteur du péage situé près du Stade Abdoulaye Wade, sur l’axe Dakar–AIBD. Selon les informations relayées par la RFM, le véhicule a été entièrement ravagé par les flammes.
Cet incident a entraîné un blocage du trafic de l’autoroute à péage, occasionnant d’importants embouteillages de plus de 3 km.
Les services de secours et de sécurité sont intervenus pour maîtriser l’incendie et sécuriser la zone. À l’heure actuelle, aucune information officielle n’a été communiquée sur les causes du sinistre ni sur d’éventuelles victimes. La circulation devrait reprendre progressivement après l’évacuation du véhicule et la sécurisation complète des lieux.
Cet incident a entraîné un blocage du trafic de l’autoroute à péage, occasionnant d’importants embouteillages de plus de 3 km.
Les services de secours et de sécurité sont intervenus pour maîtriser l’incendie et sécuriser la zone. À l’heure actuelle, aucune information officielle n’a été communiquée sur les causes du sinistre ni sur d’éventuelles victimes. La circulation devrait reprendre progressivement après l’évacuation du véhicule et la sécurisation complète des lieux.
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