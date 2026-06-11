Le PSG vise une recrue à 115 M€

Il y a un peu plus d’une semaine, le Paris Saint-Germain a remporté une nouvelle Ligue des Champions. Cette fois-ci, les Franciliens ont à peine eu le temps de savourer ce succès puisque nombre d’entre eux devaient rejoindre au plus vite leurs équipes nationales pour préparer la Coupe du Monde 2026. Mais ils ont tout de même pu fêter ce nouveau titre avec leurs supporters. Des fans qui attendent désormais d’en savoir un peu plus sur le visage du PSG 2026-27. Car il devrait y avoir des changements au sein de l’effectif de Luis Enrique.



On ne parle pas d’une révolution, mais de quelques ajustements. Un gardien devrait rejoindre les rangs franciliens, surtout si Lucas Chevalier venait à s’en aller. Si le nom d’Alessandro Longoni est sorti du chapeau, il s’agit surtout d’un pari sur l’avenir et d’un élément qui jouera avec le groupe Espoirs. En défense, un latéral gauche capable d’évoluer dans l’axe pourrait aussi débarquer. Récemment, le nom de Jorge Salinas (Santander) a été cité. Dans l’entrejeu, nous vous avons parlé de la piste menant à Mateus Fernandes. Le joueur de West Ham est courtisé par de nombreux clubs, dont le Real Madrid.



Paris est toujours là pour Rogers

Les pensionnaires du Parc des Princes devront aussi jouer des coudes pour une autre cible estivale. Selon The Sun, les champions de France et d’Europe apprécient énormément le profil de Morgan Rogers. Un intérêt qui existait déjà et qui se confirme. Agé de 23 ans, le polyvalent milieu offensif et ailier d’Aston Villa a réalisé une belle saison. Au total, il a participé à 55 rencontres toutes compétitions confondues sous les ordres d’Unai Emery. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a marqué 14 buts. Il a aussi été passeur décisif à 12 reprises. Au-delà des chiffres, il a beaucoup apporté sur le pré aux Villans, vainqueur de la Ligue Europa.



Forcément, le joueur né en 2002 attire les regards. Vainqueur de la Premier League et finaliste de la C1, Arsenal est très intéressé par sa signature. Les Gunners sont donc en concurrence avec le PSG pour l’international anglais qui va participer à la Coupe du Monde. Chouchou de Thomas Tuchel, il a aussi des fans à Arsenal et Paris. Si transfermarkt estime sa valeur marchande à 90 M€, Aston Villa, qui l’a acheté 10 M€ il y a deux ans, espère récolter 115 M€ selon le Telegraph. Le PSG et les autres clubs intéressés (Arsenal, Manchester United ou encore Chelsea) savent le prix à payer pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2031.