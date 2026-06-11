Plainte de Sokhna Aida Diallo : Oustaz Assane Touré placé sous mandat de dépôt et jugé mercredi prochain

A Kaolack (ouest), la Section de recherches a arrêté, lundi 8 juin, Oustaz Assane Touré suite à une plainte de Sokna Aida Diallo. Selon les informations de Libération, le mis en cause a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, hier, mercredi 10 juin. Il est accusé de faits de diffusion de fausses nouvelles et de diffamation.



L’arrestation du suspect est consécutive à la diffusion de plusieurs vidéos sur le réseau social TikTok, où il a tenu des propos que la présumée victime juge «diffamatoire» à son encontre. Interrogé, toujours selon le journal, il n’aurait pas été de prouver ses propos.