Mondial 2026 : «Le Sénégal a le potentiel pour atteindre au moins les demi-finales» (Alain Giresse)

Le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026 opposera, ce jeudi 11 juin, le Mexique à l'Afrique du Sud, au mythique Stade Azteca de Mexico. A quelques heures de ce grand événement sportif, Alain Giresse, ancien sélectionneur des "Lions" estime que «le Sénégal a le potentiel pour atteindre au moins les demi-finales» de la compétition, dans des propos rapportés par L’Observateur.



«L’Afrique est le continent qui peut permettre à une équipe de se hisser tout en haut de la compétition. Ce ne serait pas illogique, et ce ne serait pas surprenant au vu des progrès constants des pays africains (…) Le Sénégal a le potentiel pour atteindre au moins les demi-finales», a dit Alain Giresse.



Pour l’ancien footballeur international français, d’autres pays africains comme le Maroc, l’Algérie, l’Afrique du Sud ou la RDC « peuvent réaliser aussi de grands résultats» parce qu’il dit percevoir des équipes du continent produire un niveau de jeu qui «se rapproche des sommets et des meilleures places mondiales».



Alors que l’'administration de Donald Trump a instauré de nouvelles interdictions et restrictions de visa ciblant de nombreux pays et le refoulement de certains acteurs du football dont l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, Alain Giresse a jugé cette situation «regrettable» pour l’image du football. «C’est regrettable. Ce n’est pas ce qu’on attend d’une Coupe du monde, qui est une grande fête, la plus grande compétition au monde», a-t-il déploré.