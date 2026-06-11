Kaolack: une mineure âgée de 16 ans sera jugée vendredi pour "actes contre nature et viol" sur son amie de 13 ans

Une affaire aux faits particulièrement graves sera examinée ce vendredi 12 juin par le tribunal des flagrants délits de Kaolack (ouest). K.G, une adolescente de 16 ans, est placée sous mandat de dépôt et poursuivie pour «actes contre nature et viol».
Selon Libération, la mineure est soupçonnée d’avoir abusé à plusieurs reprises de son amie S.K, âgée de 13 ans. Les faits se seraient déroulés de manière répétée au domicile de K.G, dans le quartier «Passoire», à Kaolack. La mise en cause aurait usé de ses doigts pour commettre les agressions.
L’affaire a été révélée lorsque S.K a commencé à saigner. La victime en a alors informé sa famille, qui a saisi la Section de recherches de Kaolack. Une enquête a été ouverte avant le déferrement de K.G devant la justice.
Le tribunal doit statuer sur le dossier ce vendredi.
Selon Libération, la mineure est soupçonnée d’avoir abusé à plusieurs reprises de son amie S.K, âgée de 13 ans. Les faits se seraient déroulés de manière répétée au domicile de K.G, dans le quartier «Passoire», à Kaolack. La mise en cause aurait usé de ses doigts pour commettre les agressions.
L’affaire a été révélée lorsque S.K a commencé à saigner. La victime en a alors informé sa famille, qui a saisi la Section de recherches de Kaolack. Une enquête a été ouverte avant le déferrement de K.G devant la justice.
Le tribunal doit statuer sur le dossier ce vendredi.
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