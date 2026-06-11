Fatick : un quinquagénaire déféré pour viols répétés et pédophilie sur des écolières

Le commissariat central de Fatick (centre-ouest) a déféré, mercredi 10 juin, au parquet local le nommé S. Demba, alias « Pa Camara », un ressortissant gambien âgé de 54 ans. Selon le quotidien Libération, le mis en cause est poursuivi pour des faits graves de ‘’viols répétés sur mineures, actes de pédophilie et détournement de mineures’’. L'affaire a éclaté à la suite d'un signalement de la coordonnatrice de l'ONG ACDEV, qui soupçonnait des abus sexuels sur une adolescente du quartier de Darou Rahmane.



Entendue par les enquêteurs en présence de sa mère, la première victime, B.N., une collégienne de 14 ans inscrite en classe de CM1, a confirmé avoir subi les assauts répétés du quinquagénaire. Les investigations ont rapidement permis d'identifier une seconde victime dans le même voisinage. Il s’agit de F.S.N., une fillette de 10 ans seulement, élève en classe de CE1, qui a également décrit des viols multiples.



Pour maintenir ses victimes sous son emprise, le prédateur présumé utilisait un chantage psychologique particulièrement cruel. Il menaçait les deux enfants de raconter à tous leurs camarades d’école qu’elles étaient des filles de mœurs légères et des prostituées, une pression qui a poussé les fillettes à s'enfermer de longs mois dans le silence.



Interrogé par les forces de l'ordre, « Pa Camara » a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Pour sa défense, il a tenté de minimiser ses actes en prétendant n'avoir jamais exercé de violences physiques et en affirmant avoir uniquement introduit l'extrémité de son sexe dans l'intimité des fillettes, avant de leur remettre de petites sommes d'argent pour satisfaire sa libido.



Malgré ces tentatives d'atténuation, les preuves médicales sont venues corroborer les dépositions des victimes. Les résultats de l'examen clinique effectué sur l'adolescente de 14 ans ont mis en évidence une déchirure hyménale ancienne. Les résultats des examens concernant la seconde victime de 10 ans sont encore attendus par la justice.



Face à la gravité des faits et au mode opératoire du suspect, qui ciblait des enfants vulnérables au sein de son propre quartier, le parquet devrait ouvrir une information judiciaire. Cette procédure approfondie permettra aux enquêteurs de vérifier si l'homme n'a pas fait d'autres victimes parmi les jeunes filles de Darou Rahmane.