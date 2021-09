Diamniadio: le centre de formation en Aviculture opérationnel en octobre

Pour régler la question de l’emploi, il faut forcement passer par l’entreprenariat qui passe nécessairement par un renforcement de capacité. Le ministre Dame Diop vient de finaliser la construction, dans l’enceinte du pôle des métiers de Diamniadio, du centre des métiers en aviculture construit sur un site de 3 hectares.



D’une capacité de 300 apprenants, le centre de dernière génération comporte un bâtiment administratif, une salle informatique, une bibliothèque pour la documentation, un amphithéâtre et une infirmerie. « L’aviculture est un secteur qui nous donne beaucoup de satisfactions en termes de production de la viande de volaille et en termes de création d’emploi. Il était important pour le ministère d’accompagner ce secteur en formant de jeunes sénégalais sur les métiers de l’aviculture », a expliqué le ministre qui estime cette approche nécessaire pour matérialiser le programme d’employabilité des jeunes, intitulé : « Kheuyou ndaw gni ».



Dès la rentrée prochaine, 300 apprenants seront formés dans les métiers de l’aviculture. Un référentiel de formation sera établi de concert avec l’Office national de la formation professionnelle. Le management sera assuré par l’interprofessionnelle avicole qui avec le conseil d’administration vont gérer la délégation de pouvoir. Au terme de leur session, les apprenants seront opérationnels dans les exploitations agricoles et pourront ainsi entreprendre dans les métiers de l’aviculture. « L’Etat et le secteur privé vont définir le curricula de formation mais surtout positionner le centre pour qu’il soit un centre de référence dans la sous-région », a assuré le ministre de la Formation professionnelle.



Et d’expliquer avec forces détails : « Le centre ne va pas fonctionner comme une école classique. Il fonctionnera comme une entreprise et cela avec l’implication du privé. Il y aura une formation initiale avec un certificat de spécialité au brevet de technicien et plus tard au brevet de technicien supérieur. Nous allons aussi faire de la formation continue pour les exploitants qui ont déjà leurs fermes avicoles. Ceci permettra au centre de fonctionner douze mois sur douze avec des cahiers des charges et un contrat de performance ».



La maîtrise d’ouvrage délégué à l’Office national de formation professionnelle se justifie par l’implication de l’ingénierie de la formation dans l’architecture des centres en aviculture en horticulture et en tourisme selon son directeur général. « Il ne s’agit pas uniquement de construire mais aussi d’intervenir dans le choix des équipements qui doivent répondre à cette ingénierie de la formation fait dans le cadre d’une démarche participative avec l’interprofessionnel et le cluster et l’Onfp », a décliné le Dr Souleymane Soumaré.



Le pôle des métiers de Diamniadio comporte d’autres grands centres, le centre sur les BTP, un autre sur les métiers de la mécanique, et un autre centre sur les métiers de la mécanique hors-bord.



Le Témoin