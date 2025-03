Diamniadio : un réseau de Qnet démantelé par la gendarmerie, 7 personnes en garde à vue

Suite à une plainte déposée pour la disparition d’un individu présumé victime du réseau Qnet, la brigade de gendarmerie de Diamniadio a démantelé, le mercredi 26 mars un réseau d’arnaqueurs affilié à QNET, une entreprise controversée pour ses pratiques commerciales.



Les enquêteurs ont identifié une maison située à Darou Salam Sant Yallah, où ils ont découvert trente-huit (38) personnes, dont seize (16) Bissau-Guinéens et vingt-deux (22) Sénégalais, parmi lesquelles onze (11) femmes.

Ces victimes auraient versé des sommes atteignant 2,5 millions de FCFA en échange d’une formation et de produits qui ne leur ont jamais été livrés.



Lors de l’intervention, sept (07) membres du réseau ont été arrêtés et placés en garde à vue. Par ailleurs, le principal instigateur a réussi à s’enfuir. Il fait actuellement l’objet d’intenses recherches.