Y’en a marre annonce sa participation au Dialogue national pour refonder la démocratie

Le mouvement citoyen Y en a marre a officiellement annoncé ce mardi sa participation au Dialogue national sur le système politique, dont l’ouverture est prévue le 28 mai 2025.



Dans un communiqué publié par sa cellule de communication, le collectif indique : « Le mouvement Y en a marre informe l’opinion publique nationale de sa participation au Dialogue national sur le système politique, qui débute le 28 mai 2025. »



Rappelant avoir pris connaissance des termes de référence et avoir transmis « ses remarques et suggestions dans les délais impartis », Y en a marre précise que cette démarche s’inscrit « dans un esprit de responsabilité citoyenne et de cohérence avec les valeurs fondatrices du mouvement : une démocratie plus inclusive, plus transparente et réellement à l’écoute des aspirations populaires ».