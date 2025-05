Ousmane Sonko : « Depuis un an, le Sénégal n’a reçu aucun décaissement des bailleurs multilatéraux, mais reste malgré tout encore debout »

« Le Sénégal n’a reçu aucun décaissement des bailleurs multilatéraux depuis un an, mais reste malgré tout encore debout », a indiqué le Premier ministre Ousmane SONKO ce mardi lors du lancement officiel de la deuxième édition du Forum Invest in Sénégal, désormais rebaptisé Fii Sénégal.



Selon Ousmane Sonko, la rupture de ces accords avec les partenaires émane de la volonté de l’Etat « d’assumer notre souveraineté ». « Nous avons les capacités et les moyens de compter d’abord et principalement sur nous-mêmes. Nous n’avons pas encore impulsé toutes les mesures d’accompagnement, et très prochainement, je présenterai au nom du gouvernement le plan de relance », a déclaré le Premier ministre.



« Aujourd’hui, il est temps que les discours rejoignent les actes qui sont posés ou que les actes rejoignent les discours qui sont prononcés et nous en assumons les conséquences », a -t-il ajouté.



Il a par ailleurs, souligné rapporte l'Aps, qu’il n’excluait pas la possibilité de trouver « ultérieurement » un accord avec tous les partenaires.



Ousmane Sonko à également rappelé que le combat politique du régime actuel depuis dix ans a été de dire que « le développement doit être d’abord et surtout endogène dans son financement, dans ses déclinaisons, mais également dans la participation citoyenne » et c’est à présent ces idées que le gouvernement est en train de mettre en pratique.