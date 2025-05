Ndiaga Sylla réclame un délai supplémentaire avant l’ouverture du Dialogue national

À la veille de l’ouverture du Dialogue national sur le système politique, prévue demain 28 mai, l’expert électoral Ndiaga Sylla suggère dans un post Facebook de proroger la durée des concertations.



« Je ne suis pas pour des concertations qui perdurent. Mais, il me paraît judicieux, au vu des thématiques du dialogue national sur le système politique et de la complexité des points de discussion, de proroger la période afin de parvenir à plus de consensus sur les questions majeures d'autant plus qu'il n'y a pas eu de pré-dialogue... », écrit-il.