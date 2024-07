Diamniadio : une nouvelle aire urbaine en construction

Lors de cet événement, M. Bara Diouf, Délégué général à la Promotion des Pôles Urbains, a souligné l’importance de cette rencontre. « Nous sommes réunis aujourd'hui au Sénat sous l'invitation d'un promoteur du pôle urbain qui s'appelle le Groupe Riad Premium, pour une réflexion sur les villes nouvelles. Aujourd'hui, la ville nouvelle de Diamniadio est une réalité, une réalité dans laquelle l'État a beaucoup investi », a-t-il déclaré. Il a également insisté sur la nécessité de l’implication des investisseurs privés pour le développement de cette ville qui aspire à être écologique et intelligente.



Nabil Raiad, PDG de Diamond Green City, a présenté les ambitions du projet. « C’est un projet qu'on développe sur la ville de Diamniadio en partenariat avec la Délégation Générale du Pôle Urbain. C'est un projet inclusif avec des commerces de proximité, des infrastructures éducatives, sanitaires, culturelles », a-t-il expliqué. Selon lui, le projet prévoit une répartition équilibrée entre les habitats et les espaces verts, intégrant des écoquartiers pour offrir un cadre de vie durable et agréable.



L’aspect financier et technique du projet n’a pas été laissé de côté. Raiad a mentionné que « le coût du projet est estimé à environ 250 millions d'euros, phasé sur cinq ans en partenariat avec la Banque d'Habitat du Sénégal (BHS) ». Il a également évoqué l’importance de l'utilisation des énergies renouvelables et la gestion intelligente des ressources en eau pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux du Sénégal.



Bocar Sy, Directeur Général de la BHS, a mis en lumière l’évolution de Diamniadio depuis 2015. « En 2015, nous avons organisé un symposium sur les villes nouvelles, sur les pôles urbains, sur les enjeux et les perspectives. Il n'y avait rien ici à Diamniadio. Neuf ans après, Diamniadio commence à prendre forme », a-t-il affirmé. Monsieur Sy a également souligné l'importance de l'infrastructure de base comme les réseaux d’assainissement et les équipements publics pour transformer Diamniadio en une véritable ville où il fait bon vivre et travailler sans avoir à parcourir de longues distances.



La rencontre a permis de souligner les progrès réalisés et les défis à venir pour faire de Diamniadio un modèle de ville nouvelle en Afrique de l'Ouest. Les autorités et les promoteurs restent optimistes quant à la livraison des premières phases du projet d’ici début 2026, en espérant que cette initiative inspirera d’autres projets similaires dans la région.