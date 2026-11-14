Diaspora : Création de la FAOSSE, la nouvelle voix unie des Sénégalais d'Espagne

La diaspora sénégalaise établie en Espagne a officiellement créé la Fédération des associations et organisations sociales sénégalaises en Espagne (FAOSSE).



Cette nouvelle structure a vu le jour à l'issue d'une Assemblée générale extraordinaire tenue du 12 au 16 novembre sur l'île de Fuerteventura, dans l'archipel des Canaries.



D'après le site canarien Canarias en Pleno, pendant cinq jours, des délégués venus de tout le pays ont adopté les statuts de la fédération et élu son premier conseil d'administration afin de doter la communauté d'une voix collective auprès des autorités espagnoles et sénégalaises.



Portée notamment par Momar Dieng Diop, président de l'Association sénégalaise de Fuerteventura, cette initiative vise à renforcer la solidarité associative et à faciliter l'intégration sociale et professionnelle des ressortissants sénégalais.



L'événement a bénéficié d'un soutien unanime des autorités locales et régionales espagnoles, ainsi que de représentants officiels du Sénégal, qui ont salué la contribution socio-économique et culturelle de la communauté sénégalaise dans l'archipel, véritable trait d'union entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe.



Appuyée par des institutions clés telles que le Conseil insulaire de Fuerteventura, le gouvernement des îles Canaries, Casa África, la Chambre de commerce et plusieurs municipalités locales, la FAOSSE dépasse le simple cadre symbolique.



Grâce à cet outil fédératif basé aux Canaries, les Sénégalais d'Espagne disposent désormais d'un levier institutionnel solide pour défendre leurs intérêts, concrétiser des projets de coopération et bâtir des stratégies d'accueil durables.

