Kolda : les diabétiques réclament la création d’un centre spécialisé au Centre hospitalier régional

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée ce 14 novembre au Centre hospitalier régional de Kolda sous le thème « Agir tôt contre le diabète », les malades diabétiques ont plaidé pour la création d’un centre spécialisé en diabétologie. Une infrastructure jugée indispensable pour améliorer la prise en charge des patients dans la région.



La prise en charge du diabète dans la région de Kolda nécessite un renforcement des moyens humains et matériels. C’est le plaidoyer porté par les malades diabétiques à l’occasion de la célébration de leur journée mondiale. Ils souhaitent notamment la mise en place d’un centre de diabétologie au sein du Centre hospitalier régional, afin de bénéficier d’un accompagnement médical adapté et de proximité.



Un besoin partagé par le chef du service d’endocrinologie-diabétologie de l’établissement hospitalier, Dr Amadou Lamine Cissé. Selon lui, la création d’une telle structure est devenue une nécessité pour répondre aux besoins croissants des patients.



« Un centre de diabétologie avec tout le personnel médical et paramédical est plus que nécessaire à Kolda », a-t-il soutenu.



Cette future infrastructure devrait notamment comprendre une unité d’éducation thérapeutique, une unité de soins podologiques ainsi que des services de diététique et de nutrition. L’objectif est d’offrir aux patients une prise en charge globale, allant au-delà du simple traitement médical, en mettant également l’accent sur l'éducation, la prévention et le suivi nutritionnel.



Huit diabétiques sur dix ignoreraient leur maladie



Revenant sur la situation épidémiologique, Dr Amadou Lamine Cissé indique que la région de Kolda affiche un taux de prévalence du diabète de 2,6 %, inférieur à la moyenne nationale estimée à 4,2 %, selon les données de l’enquête STEPS de 2024.



Toutefois, le spécialiste estime que cette statistique ne reflète pas suffisamment la réalité actuelle de la maladie dans la région. Environ 1 000 patients diabétiques sont régulièrement suivis dans les structures sanitaires de Kolda.



Plus préoccupant encore, selon Dr Cissé, huit personnes diabétiques sur dix ignoreraient leur état de santé. Une situation qui favorise les diagnostics tardifs et expose de nombreux patients à des complications avant même de découvrir leur maladie.



Face à ce constat, le chef du service d’endocrinologie-diabétologie a insisté sur l’importance du dépistage précoce. Celui-ci constitue, selon lui, un moyen essentiel de prévenir ou de retarder l’apparition des complications liées au diabète.



La célébration de cette Journée mondiale a ainsi été mise à profit pour sensibiliser les populations et renforcer la prévention. Au total, 147 personnes ont bénéficié d’un dépistage au cours de l’activité organisée au Centre hospitalier régional de Kolda.