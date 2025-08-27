Dic : Abdoulaye Bibi Baldé convoqué

Abdoulaye Bibi Baldé, ancien Directeur général (Dg) de La Poste, a été convoqué à la Division des investigations criminelles (Dic). Selon une source qui s’est confiée à PressAfrik, M.Baldé a déjà fait face aux enquêteurs.



Une affaire d’argent destiné au paiement de la dette de la bourse familiale serait à l’origine de sa convocation.