Dic : Abdoulaye Bibi Baldé convoqué



Abdoulaye Bibi Baldé, ancien Directeur général (Dg) de La Poste, a été convoqué à la Division des investigations criminelles (Dic). Selon une source qui s’est confiée à PressAfrik, M.Baldé a déjà fait face aux enquêteurs.

Une affaire d’argent destiné au paiement de la dette de la bourse familiale serait à l’origine de sa convocation.
Aminata Diouf

Mercredi 27 Août 2025 - 15:41


