Dic : Waly Seck conduit au Pool judiciaire financier (Pjf)

Le chanteur Waly Seck se rend actuellement au Pool judiciaire financier (Pjf), où il doit être interrogé dans le cadre de l’enquête sur des transactions suspectes de 5,557 milliards de FCFA, liée à un rapport de la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières).



Selon des sources de PressAfrik, l’artiste, fils du défunt chanteur Thione Seck, s’est d’abord présenté à la Division des investigations criminelles pour récupérer sa convocation avant de se diriger vers le parquet financier.



Dans cette affaire, Waly Seck est mis en cause pour une somme de 210 millions de FCFA. Un chèque qui lui aurait été remis par Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, au cœur de ce dossier financier.



L’audition devrait permettre d’éclaircir son implication présumée dans cette vaste affaire de flux financiers suspects.