Diendéré "commanditaire" du coup d'Etat au Burkina Faso

Ce groupuscule dont il parle est constitué, selon lui, de sous-officiers supérieurs qui ont mené les "opérations" sous les ordres de l'ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré.



"Ce sont eux, poursuit-il, qui composaient le commando invisible à l'origine des exactions en ville. Les faits et gestes des officiers étaient surveillés par des binômes en moto."



Le lieutenant Gorgo reconnaît avoir envoyé des missions pour "sécuriser" les lieux de rassemblement et de dépôt de munitions au moment du putsch.



Il a été félicité par le parquet et la partie civile pour la cohérence de ses propos en audience avec les procès-verbaux d'instruction.



Mais l'avocat Olivier Yelkouni, chargé de défendre Gilbert Diendéré, a estimé qu'il fallait attendre ce que dira son client à l'audience avant d'"apprécier" la version donnée par le lieutenant Gorgo.



Le général Diendéré est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat, meurtre et coups et blessures volontaires.



Plusieurs personnes avaient été tuées lors de manifestations consécutives au putsch manqué, à Ouagadougou, la capitale.



Gilbert Diendéré et les autres éléments du RSP avaient ensuite remis le pouvoir au gouvernement de transition dirigé par Michel Kafando, à la suite d'une médiation des dirigeants des pays membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.